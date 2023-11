Il Lecce rimonta il Milan | finisce 2-2 a Via del Mare

Leggi su agi

(Di sabato 11 novembre 2023) AGI - Ilgetta via un doppio vantaggio e si lasciare da un Lecce mai domo, arrivato anche a un passo da quella che sarebbe stata un'impresa storica. Al Via del2-2 con le reti nel primo tempo di Giroud (espulso nel recupero) e Reijnders (prima in Serie A), recuperate nella ripresa da Sansone e Banda, con un palo e il Var che negano il successo ai salentini in un finale incandescente. Dopo la grande nottata di Champions con il Psg, la squadra di Pioli torna a fare un passo indietro in campionato, mancando il successo per il quarto turno di fila e salendo solo a 23 punti in classifica; la squadra di D'Aversa invece torna a smuovere la classifica dopo due ko di fila, portandosi a quota 14. Neanche dieci minuti sul cronometro e il primo colpo di scena è l'infortunio muscolare di Leao costretto ...