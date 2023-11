Il fisioterapista di Sinner | «Per migliorare il servizio abbiamo lavorato sull’articolazione della spalla»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Al via alle Finals di Torino, domani alle 14:30esordisce contro Tsitsipas. Libero intervista ildell’italiano. Il primo incontro: «Nell’ottobre dello scorso anno. Aveva fatto tappa nel mio studio di Casalecchio per recuperare dall’infortunio alla caviglia rimediato al torneo di Sofia contro Rune. Dall’inizio del 2023 stocon lui in uno staff incredibile, molto ben organizzato». E sul ritiro da Parigi: «È stata una giusta decisione presa con tutto lo staff. Il fisico deve riposare e un atleta ha il bisogno di dormire bene». Cheè dentro l’ambiente del tennis: «Jannik va d’accordo con tutti, è un tipo accomodante e non cerca mai contrasti. Hurkacz, Rublev e Sonego sono i tennisti con i quali è più in sintonia. Per ottimizzare il...