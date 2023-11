Il Custode di Terra Santa | su Gaza tifo da derby | ma ci sono di mezzo vite umane e la morte non è un “danno collaterale”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – “Quello che trovo pericoloso in questo momento è che le persone che dovrebbero aiutare a mantenere un equilibrio- in termine di riflessione e poi di azione – si comportino dasi di squadre di calcio. Qui non è un, cidi”. Ildi, padre Francesco Patton, è a Roma nella Giornata dedicata ai volontari delle associazioni impegnate in progetti a favore della. E, in una intervista all’Adnkronos, riferisce delle drammatiche notizie che gli arrivano da, dando voce ai timori. Come dice, quel che trova particolarmente “pericoloso”leserie che si...