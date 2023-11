Idee Shopping e generazioni a confronto | perchè la moda non ha età

(Di sabato 11 novembre 2023) Nuovi stilisti e brand emergenti da scoprire nella sezione Gen Z, ineditelità ditra online e offline raccontate nel mondo delle Millenials, pezzi senza tempo, da tramandare da mamma a figlia, arricchiscono il mondo delle Boomers. Leorganizzate per. Il consiglio? Spaziare da un’età all’altra, per un guardaroba originale, attento al passato e con uno sguardo al futuro. Leggi anche › Fuori strada, con stile: le sneakers di active design per l’autunno 2023 Un designer della Gen Z «Creare pezzi unici ed estremamente speciali: questa è la filosofia di GIO». Così il giovane designer Giovanni Gerosa racconta il suo brand. Tutto viene ...

Un ricco programma "per favorire opportunità di business e confronto disecondo il concetto ... concorre al 22% della spesa in alloggi e al 33% della spesa per cultura, intrattenimento e. ...

Speciale Generazioni: idee shopping per Gen Z | Foto iO Donna Io Donna

Scarpe, borse, cappotti: Idee Shopping moda Novembre 2023 I ... Io Donna

Grande successo per la seconda edizione di ’Pietrasanta Design Week-end’. Il format, ideato da Studio Coronel è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con il patrocinio di ...L’autunno è la stagione delle foglie che cadono giù…. canticchia una storica canzone per bambini. Ma nel fashion system è il momento di procedere al cambio di guardaroba. Una carrellata su tutte le Id ...