I pensieri di Mourinho | l'interesse dell'Al-Ittihad e un derby da vincere

(Di sabato 11 novembre 2023) Ore di riflessione per José. Tra campo e mercato, nel weekend prima'ultima pausa del 2023 c'è tanta carne...

Bakker lo scorso anno giocava nel Bayer Leverkusen ed era piaciuto anella sfida di ... Le condizioni di Zaccagni e Luis Alberto Prima c'è lo Slavia Praga ma è inevitabile che i...

Mourinho e il bacio a Aouar in panchina alla fine di Roma-Lecce Corriere dello Sport

‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “La Roma non gioca a pallone. Ieri era inguardabile” ForzaRoma.info

Nella serata di Europa League di giovedì, lo Slavia Praga ha battuto 2-0 la Roma. Il tecnico Jindrich Trpisovsky, al termine della sfida, ha elogiato José Mourinho per il ...ROMA - Prima alla squadra, poi alla gente. Tutto in totale trasparenza, a poche ore dal derby. José Mourinho ha deciso di non nascondere niente di quanto è accaduto dopo la «sconfitta orribile» di Pra ...