I leader arabo - islamici contro Israele Raisi | ' Unica soluzione Stato palestinese dal fiume al mare'

Di sabato 11 novembre 2023

Le dichiarazioni dei"Non c'è altro modo che resistere ad Israele," ha detto Raisi, " baciamo le mani di Hamas per la sua resistenza. Il mondoed islamico ora deve decidere da che parte ...

Riad, leader arabo-islamici uniti per il popolo palestinese. A Gaza black out all'ospedale al-Shifa - A Tel Aviv nuova manifestazione per il rilascio degli ostaggi - A Tel Aviv nuova manifestazione per il rilascio degli ostaggi RaiNews

Guerra Gaza, vertice di Riad contro Israele: "A Gaza non è autodifesa, stop all'assedio" Sky Tg24

Una dimostrazione di forza. Tutti insieme, gli Stati del mondo arabo ed islamico si sono riuniti in Arabia Saudita per fare pressione su Israele e sull'Occidente. L'importanza dell'evento è certificat ...Di fronte a decine di leader arabo-islamici riuniti in Arabia Saudita , l’Iran ha alzato i toni della retorica contro Israele, ribadendo la necessità di ...