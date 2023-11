I corridoi stretti e umidi | i depositi per le munizioni | le trappole agli ingressi | come funziona la rete di tunnel sotto la Striscia di Gaza

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) Se i miliziani di Hamas hanno potuto progettare il piano del feroce attacco contro Israele del 7 ottobre scorso senza essere scoperti, il motivo è che gran parte delle attività sono state svolteterra.ladi, infatti, si cela un enorme labirinto sotterraneo fatto die passaggi segreti. Una vera e propriadi nascondigli edi, che i soldati di Hamas usano per progettare imboscate e proteggersi dai bombardamenti israeliani. Nessuno sa con esattezza quanto vasta e quanto capillare sia questadi. Il New York Times, però, ha provato a ricostruire tutto ciò che è emerso finora per spiegare nel dett...