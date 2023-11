I colleghi salutano Ciccio | “Il viaggo insieme è stato troppo breve”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ il giorno dell’addio per Francesco Estatico, il 35enne deceduto dopo un intervento di mini bypass gastrico. Attraverso la pagina Air Campania, l’ultimo saluto: “Ciao Francesco. Il nostro pezzo di viaggioma non tanto da non permetterci di godere del tuo travolgente sorriso, della tua sensibilità, del tuo altruismo, della tua grande capacità di coinvolgimento. La tua assenza si fa sentire ogni giorno, ma la tua presenza la onoreremo ogni giorno, nel ricordo di un ragazzo d’oro“. Morto dopo bypass gastrico, tre chirurghi indagati a Benevento L'articolo proviene da Anteprima24.it.