Horror a sorpresa | ecco Mimì di Brando De Sica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023)Dediscende da una famiglia, che in fatto di cinema, è decisamente leggendaria: Il padre è Christian De, La mamma Silvia è la sorella di Carlo e Luca Verdone, lo zio Manuel era uno tra i più grandi autori di colonne sonore, il nonno era Vittorio De, la nonna l'attrice Maria Mercader.è nato nel cinema e dal cinema ha imparato tutto. Non contento, ha studiato regia in America, seguendo gli insegnamenti di registi e intellettuali newyorkesi che tra un sit-in e una lezione di cinema hanno scoperto il suo grande talento naturale. Semplice, colto, professionale,sa cosa vuole dalla vita. Ha messo in scena unsentimentale che si potrebbe anche definire uno gioiello, girato con una forza e una vitalità che lascerebbe a bocca asciutta ...