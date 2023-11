Ho un messaggio per voi | Schlein piazza contro il governo Meloni

A lanciarlo, una speciale iniziativai bambini, invitati a raffigurare la libertà attraverso un ... preservate la purezza dei bimbi Li aspetto in DM' , questo il suosui social.

Facebook e Instagram a pagamento: arriva il messaggio per compiere la scelta Hardware Upgrade

Il Messaggio per la 46ª Giornata Nazionale per la Vita Conferenza Episcopale Italiana

Per avere un momento solo noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato. Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore. La versione di ...“Siamo qui per messaggio chiaro a chi oggi governa il paese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein concludendo la manifestazione democratica a piazza del Popolo. “Avevamo bisogno di tornare in ...