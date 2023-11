Ho seguito mio figlio al concerto di Il Tre Pensavo di annoiarmi | accidenti se mi sbagliavo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Giovanni ha gusti musicali diametralmente opposti rispetto a quelli di Marco e, a dirla tutta, anche rispetto ai miei e a quelli di sua madre. Noi tre, lo ammetto, siamo molto più nazional popolari, mentre lui, nonostante abbia appena 13 anni, ascolta musica tutt’altro che definibile come mainstream. La mia comprensione di quello che lui fa andare a tutto volume nelle sue cuffie si limita al fatto che si possa definire, genericamente, rap. Ma lì mi fermo. Qualche estate fa, mentre eravamo in viaggio, provò a farci ascoltare le canzoni di un cantante che stava cominciando ad entrargli nel cuore: Il Tre, all’anagrafe Guido Luigi Senia. La nostra reazione – oggi posso dire influenzata da pregiudizi che ci avevano fatto fermare ad un livello estremamente superficiale – non fu entusiasta e Giovanni, semplicemente, si rassegnò a mettere le cuffie anche nei viaggi successivi, lasciando noi a ...