“Ho avuto paura” Carlo Verdone | il racconto choc col terrore negli occhi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Momenti da dimenticare per, che hatantaa causa di un episodioche ha raccontato nelle ultime ore in televisione. L’attore è stato ospite nel programma A cena da Maria Latella, in onda su Sky, e qui si è soffermato su un episodio che lo ha visto direttamente coinvolto. Ha seriamente rischiato di avere conseguenze fisiche notevoli, se non avessela tempestività di reagire con un determinato comportamento. Veramente incredibile e grave quanto successo a, il quale non solo ha confidato di averma ha anche posto l’accento su alcuni problemi di sicurezza che attanagliano una delle città più importanti in Italia. Tra l’altro questa rivelazione, come ricordato ...