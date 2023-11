Highlights e gol Wolverhampton-Tottenham 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

Il gol del vantaggio degli Spurs arriva al 3', quando Porro serve Brennan Johnson per l'1-0. Nel secondo tempo i lupi aumentano i giri del motore ma non riescono a trovare la rete. Proprio nel finale, al 91', Pablo Sarabia scardina la porta difesa da Guglielmo Vicario e regala il pareggio ai suoi. E in pieno recupero ecco il gol del 2-1 che ribalta tutto a opera di Lemina.