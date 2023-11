Highlights e gol Reims-Psg 0-3 | Ligue 1 2023 2024 VIDEO

Ildi Dossena a un quarto d'ora dalla fine ha riaperto una gara brutte che sembrava chiusa, ... JUVENTUS - CAGLIARI 2 - 1 60 Bremer, 70 Rugani (J), 75 Dossena (C)A breve glidel match

Il Lecce rimonta il Milan, poi un finale caos: 2-2 Sky Sport

Highlights Modena Sampdoria: tutti i gol del match - VIDEO Samp News 24

Juventus – Cagliari 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della dodicesima giornata di Serie A 2023/24 La Juventus batte 2-1 il Cagliari all’Allianz Stadium nella sfida della ...Daniele Rugani ha ritrovato il gol in Serie A, lo ha fatto contro il Cagliari, la sua ex squadra. Curiosa coincidenza visto che l'ultima rete del difensore della Juve in campionato era arrivata ...