Highlights e gol Bayern Monaco-Heidenheim 4-2 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Terminata la sfida valida per l’undicesima giornata ditrasul punteggio di 4-2. Partita divertente quella tra il bavaresi e l’. Risultato che cambia con la doppietta nel primo tempo del solito Harry Kane. Prima rete al 14? e seconda al 44?, entrambe su assist di Sané. Ospiti che non ci stanno e nella ripresa aumentano i giri del motore. Kleindienst al 67? e Beste al 70? riportano la parità al match. Neanche due minuti di tregua ed ilsegna il terzo con Guerreiro. Nel finale, all’85?, spazio per il quarto gol firmato da Choupo-Moting. SportFace.