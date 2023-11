Helsinki | Travaglia fermato in semifinale da Nagal

(Di sabato 11 novembre 2023) Si ferma inil sogno di Stefano, battuto per 61 64 dall'indiano Sumit(169) nel challenger finlandese di(145.000 di montepremi sul cemento). In finale...

Il lucky loser Stefano Travaglia si è qualificato per le semifinali del challenger finlandese di Helsinki (145.000 € di montepremi sul cemento) battendo per 64 36 75 il moldavo Radu Albot (130). In ...Anche i Challenger, esattamente come il circuito maggiore, si stanno avviando verso il finale di stagione che però non avrà, come invece accade a livello ATP, i fuochi d’artificio delle Finals. Succed ...