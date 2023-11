Guerra M O | Mattarella | da Hamas insulto all’umanità | ma non rappresenta i palestinesi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 11 novembre 2023) "Quello che ha fattoil 7 ottobre sgozzando bambini, violentando le donne, prendendo ostaggi bambini e anziani, filmando le scene di violenza è unall`umanità". Sergiointerviene sulla crisi in Medio Oriente rilanciando la soluzione dei "due popoli e due Stati" , come "unica via per la stabilità e la pace" e chiarendo che certo le vittime civili sono tutte uguali e "le azioni militari devono tenere conto delle vittime civili ma non si può mettere sullo stesso piano la deliberata azione didi colpire civili inermi". Parole nette dal Presidente della Repubblica pronunciate ieri a Tashkent, in Uzbekistan, nel corso del colloquio con il Presidente Mirziyoyev, con il quale ha parlato anche dellain Ucraina.Secondo il capo dello Stato però la netta condanna per i ...