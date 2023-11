Guerra in Ucraina | il Washington Post accusa Kiev per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2

... 'Hezbollah sta trascinando il Libano in unache appare come possibile. Sta commettendo una ... La ferma risposta di Israele farà desistere i milizianinella Nato L'ultima proposta per ...

Ucraina Russia, le notizie di oggi 11 novembre sulla guerra. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: news 11 novembre Adnkronos

Dopo quasi due mesi Kiev torna ad essere presa di mira dai missili russi. La capitale ucraina è stata svegliata sabato di primo mattino da due potenti esplosioni provocate secondo ...Dopo quasi due mesi Kiev torna ad essere presa di mira dai missili russi. La capitale ucraina è stata svegliata sabato di primo mattino da due potenti esplosioni provocate secondo ...