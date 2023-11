Gruppo Fs e Ministero della Giustizia alleati per dare un’occasione di lavoro ai detenuti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 novembre 2023) E’ una mano tesa, pronta ad aiutare chi ha commesso un reato e sta scontando il proprio debito con la, a reinserirsi nella società. E’ “Mi riscatto per il futuro”, il protocollo di intesa tra le Ferrovie dello Stato Italiane e iltramite il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria volto a restituire aiuna prospettiva professionale e quindi di vita. Il programma, siglato nel luglio del 2022 e basato su percorsi volti a favorire il reinserimento sociale di chi è stato in carcere, ha appena trovato applicazione vicino a Milano. Per la precisione alla Casa di Reclusione di Opera, che ha visto Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia (rispettivamente capofila dei Poli Infrastrutture e Passeggeri delFS Italiane) assumere cinque ...