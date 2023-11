Golf | Max Homa prende il comando al Nedbank Challenge 2023 | crolla Francesco Molinari

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Si è concluso il terzo giro al, al Gary Player Country Club di Sun City, in Sudafrica. Alc’è uno dei reduci in quota USA della Ryder Cup, e cioè Max. Viaggia costante il trentaduenne californiano: 66 68 69 finora, e con il -3 odierno va ala -13 potendo così andare a caccia del primo successo sul DP World Tour dopo sei sul PGA. Dietro di lui c’è Matthieu Pavon, con un colpo di ritardo in virtù del -2 di questo moving day che lo toglie dalla leadership congiunta. Dietro di loro, a -11, coppia di danesi che vale la differenza di una generazione abbondante, composta da Nicolai Højgaard e da Thorbjørn Olesen, oggi di scena con un -3., PGA Tour: Alex Noren mantiene la testa dopo il secondo giro al ...