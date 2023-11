Golf | DP World Tour | Max Homa in testa al Nedbank Golf Challenge dopo tre giri Indietro Molinari

(Di sabato 11 novembre 2023) Lo statunitense Maxè al comandoil terzo giro del2023, torneo del DPin corso di svolgimento presso il Gary Player Country Club (par 72) di Sun City, in Sudafrica. Il numero 8 del mondo, tra i migliori del Team USA alla recente Ryder Cup di Roma, conduce con un totale di -13 (66 68 69) e inizierà le ultime 18 buche con un colpo di vantaggio sul francese Matthieu Pavon e con due sui danesi Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen. Ottava posizione invece per il campione uscente del torneo, l’inglese Tommy Fleetwood che è distante sei colpi da. Molto solida la prestazione dell’americano, che nel terzo round ha messo a segno un eagle, due birdie e un solo bogey che rappresenta anche l’unico ...

Golf, Max Homa in testa al Nedbank Golf Challenge 2023 dopo tre giri. Francesco Molinari perde posizioni ed è nelle retrovie ...In Sudafrica, dopo il terzo round del Nedbank Golf Challenge, l'americano Max Homa grazie a un parziale in 69 (-3) su un totale di 203 (66 68 69, -13) colpi è rimasto da solo al comando della classifi ...