Golden Joystick Awards 2023 | ecco la lista di tutti i vincitori!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 11 novembre 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, lacompleta dii vincitori ai: un’edizione particolarmente pregna di grandi titoli, ma chi si sarà portato a casa la statuetta? In attesa dei The Game, la più prestigiosa fra le votazioni annuali in tema videoludico, diamo insieme un’occhiata alladii vincitori ai, che ne pensate? Vincitore e protagonista assoluto di quest’edizione è decisamente Baldur’s Gate 3. Il titolo di Larian Studios si è portato a casa diverse statuette, fra cui quello di Ultimate Game of the Year, ma non solo: premiato anche per il ...