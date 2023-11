Gli tolgono la patente nel 1996 e gliela restituiscono solo ora | a 85 anni

Leggi su agi

(Di sabato 11 novembre 2023) AGI - Il tribunale civile di Palermo ha ordinato la restituzione definitiva dellaa un anziano agrigentino di 85, a cui era stata tolta nele ridata "in via provvisoria" alcunidopo. Ora la prefettura di Agrigento dovrà riconoscere all'ultraottantenne il diritto di guidare, anche se a questa età dovrà fare i conti con gli eventuali limiti fisici naturali. Il documento di guida, ventisettefa, era stato tolto all'uomo, originario di Caltabellotta (Agrigento), per la mancanza dei requisiti morali, dato che era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Scontata la misura di prevenzione, aveva chiesto la restituzione, ricevendo un rifiuto dalla prefettura: il ricorso presentato al Tar dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza consentiva la ...