Gli oggetti nella vita delle donne | compresi il dildo di vetro | il bidet e Chanel n°5

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) In quasi tutte le biografie dipotenti o famose c’è spesso una scena ricorrente: il padre o la nonna si siedono accanto alla bambina, le sussurrano quanto è intelligente, coraggiosa, furba, straordinaria e poi sospirano senza speranza: “Ma perché non sei nata uomo?”. In alcuni casistessa scena fa capolino anche un fratello tonto, il quale amplifica l’afflizione generale: com’è possibile che lo spirito più brillante della famiglia si sia incarnato nel corpo sbagliato? Come avrà fatto la natura a commettere un errore tanto grave? Annabelle Hirsch, Una storiain 100(Corbaccio, 415 pp.) Tra i centoinseriti da Annabelle Hirsch in questo bel racconto sulla storiaattraverso gli ...