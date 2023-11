Giusy | la bidella pendolare | “Fiera di me | occorre lavorare nella propria città con tutti questi aumento con uno stipendio misero è impossibile”

(Di sabato 11 novembre 2023)Giugliano, lala cui storia aveva catturato l'attenzione nazionale per i suoi viaggi quotidiani da Napoli a Milano, ha annunciato un significativo cambiamento nel suo percorso lavorativo. L'articolo .

Giuliano torna 'a casa'. Lapendolare, diventata famosa ad inizio anno per i suoi viaggi in treno tra Napoli e Milano, è stata trasferita in una scuola di Caivano. Un trasferimento '...

Giusy, la bidella pendolare, non viaggia più ogni giorno da Napoli a Milano: è stata trasferita a Caivano Orizzonte Scuola

Bidella pendolare tra Napoli e Milano, Giusy ora lavora a Caivano Sky Tg24

Aveva sollevato non pochi dubbi la vicenda della bidella-pendolare Giuseppina "Giusy" Giugliano, che tutti i giorni avrebbe dovuto viaggiare in treno da Napoli a Milano per raggiungere la sua sede di ...Al Grande Fratello è esplosa la rabbia di Beatrice contro Giuseppe e Anita. I tre si sono confrontanti a lungo.