Giugliano | incendio in un negozio in pieno centro

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 11 novembre 2023). Fiamme in unin. Colpita nella notte da unl’attività “Piccoli passi” di via Aniello Palumbo.di scarpe aL’ha avvolto l’esterno deldi scarpe per bambini. La saracinesca e le mura riportano i segni del rogo. Le fiamme non avrebbero coinvolto l’interno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.