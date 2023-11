Giorgia Meloni sceglie il contropiede

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Qual è il grande problema dell'Italia? Il fascismo! Diranno i sinistri. Il comunismo! Ribatteranno i destri. Mettetevi comodi, lasciate i fucili in cantina, la faccenda è stata risolta brillantemente dalla storia. Il problema della nazione è il suo piccolo establishment, le sue élite che detestano le forze popolari, la borghesia che fa affari con la politica ma la disprezza. È questa compagnia in frac e paillettes l'avversario di, la vera opposizione: silente, felpata, annidata nelle magistrature irresponsabili, nella finanza senza patria, nei mandarinati inamovibili dell'alta amministrazione. Dopo un annodi governo, ancora sperano nel ribaltone, nel rovescio improvviso, nell'Apocalisse. Non hanno capito cheè un elemento permanente dello scenario, è un leader destinato a restare a lungo, ...