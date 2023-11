Gieffina sparisce dalla Casa del GF | gli altri preoccupati | “Successo qualcosa?”

Leggi su biccy

(Di sabato 11 novembre 2023) Continuano senza sosta i fatti anomali che coinvolgono Anita Olivieri. A distanza di un paio d’ore da una sua conversazione fraintendibile, laha fatto preoccupare tutti i suoi coinquilini per essere sparitadel Grande Fratello per quella che sembrerebbe essere stata un’ora. Parola degli investigatori del Twitter. Secondo una prima ricostruzione lasarebbe stata chiamata in Confessionale per poi sparire. Quando Massimiliano Varrese in un secondo momento è stato chiamato in Confessionale pensava di trovarci dentro Anita, ma era libero. “Sono uscitocamera e sono andato a chiedere una cosa in Confessionale, era libero!”, ha confidato a Ciro Petrone. “Non si è vista prima. Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è, che ...