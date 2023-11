Giardini e stadi nella Striscia di Gaza usati come fosse comuni | “Nei cimiteri non c’è più posto In un giorno ho seppellito 600 morti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) “Hoi miei tre fratelli e cinque nipoti nel mio giardino di limoni: li tornerò a prendere”. Prima di lasciare casa sua, a Beyt Hanun, in direzione del valico di Rafah, Mohamad al Mosri, 60 anni, ha scavato una fossa comune tumulandovi i propri cari. I violenti e continui bombardamenti – ha raccontato il sessantenne all’agenzia Afp – lo hanno costretto a seppellire i familiari nel frutteto, dopo che questi sono rimasti vittime di un raid israeliano sulla città. “La fossa comune e la mia casa si trovanozona di confine in cui sono entrati i carri armati: la situazione è molto pericolosa”. Quindi aggiunge, preoccupato, di essere stato informato “che i bulldozer israeliani hanno demolito la mia abitazione: non so se hanno lasciato integre le tombe o se siano state distrutte”. A causa dell’alto numero dei, ormai oltre ...