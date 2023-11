Gianlidano di nuovo cosciente | “Ci sono venuti addosso | poi un botto terribile”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 11 novembre 2023) Pubblicato il 11 Novembre, 2023 “Ho visto l’altra auto senza controllo; poi unterrificante”. Un ricordo sfocato, quasi come se fosse capitato a qualcun altro; è questo quanto ricordaDi Lenola, il 54enne di Sezze vittima, insieme alla moglie Irina, di unincidente stradale lungo Le Coste, a Sezze, domenica 8 ottobre 2023. Siamo riusciti a parlargli e ci ha risposto, con grande cortesia, dal suo letto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ospedale che lo ospita proprio da quel giorno. La voce provata da settimane di degenza ospedaliere, e da quelle forze che, ne siamo certi, gli torneranno presto. “Nonpiù intubato e non mi trovo più nel reparto di rianimazione, per cui la fase più critica è passata. Ora inizia la parte più dolorosa, quella della riabilitazione; la muscolatura ...