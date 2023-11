Genoa-Verona 1-0 | Gilardino | “Tre punti pesanti e fortemente voluti”

(Di sabato 11 novembre 2023) “E’ bello quando un tuo giocatore fa dei gol del genere. Scherzosamente mi ha detto che quasi quasi mi ha emulato. Questi sono tre, importanti,con tutte le forze visto il coefficiente di difficoltà che, stasera, era altissimo. Ilè una squadra allenata bene, con giocatori con qualità importanti. Tuttavia abbiamo saputo creare e difenderci, soprattutto negli ultimi 15 minuti. In questo campionato abbiamo perso deigiocando meglio di stasera. Determinate partite ti fanno fare un calcio diverso, stasera siamo stati bravi contro una squadra fisica, di gamba, a creare i presupposti per raddoppiare”. Lo ha detto l’allenatore del, Alberto, dopo la vittoria nello scontro salvezza contro il: “Sono ...

