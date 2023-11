GdS – Juve | Locatelli rinnova fino al 2028 | i dettagli del contratto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 novembre 2023) 2023-11-09 14:46:58 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Il centrocampista classe 1998, tifoso bianconero già da bambino, era arrivato nel 2021 dal Sassuolo Ora è ufficiale: Manuelha firmato il rinnovo che lo lega allaal. Il centrocampista classe 1998, tifoso bianconero già da bambino, era arrivato a Torino nel 2021 dal Sassuolo “trasformando l’obiettivo in nuovo punto di partenza, con la mentalità di chi non si accontenta – si legge in una nota del club -. Da quel momento non c’è stato un singolo allenamento o una singola partita in cui lui non abbia dato tutto per la sua. Nei momenti più belli e in quelli più difficili”. flash — Il comunicato prosegue proponendo “alcuni flash indimenticabili che catturano il cammino fatto fin qui insieme: l’esordio ...