Gaza | la diretta – Interrotte le comunicazioni con l’ospedale di Al-Shifa Netanyahu risponde a Macron | “È Hamas responsabile della morte di civili”

... in diverse aree e con metodi diversi, ma un anno di combattimenti per arrivare alla quarta fase di questa guerra: l'ingresso di un nuovo governo ache non sia Hamas e non sia sostenuto dagli ...

Gaza, diretta - Al Jazeera: bombe di Israele sugli sfollati a Gaza, morti e feriti. L'esercito circonda 4 ospedali, raid su ... Il Fatto Quotidiano

Israele-Hamas, assedio ospedale al-Shifa. Muore 1 bimbo ogni 10 minuti Sky Tg24

Media: “L'esercito israeliano ha stretto l'assedio ad altri due ospedali, che sarebbero il Rantisi e il Nasser”. Oggi secondo discorso in tv del leader di Hezbollah ...Da 36 giorni Israele è in guerra contro Hamas. Nelle ultime ore l'esercito israeliano si è scontrato con i terroristi di Hamas vicino all'ospedale Al Shifa, a Gaza City, attualmente in blackout sotto ...