Gaza | il direttore dell' ospedale al - Shifa | Isolati e senza elettricità

10.30,Oms:ogni 10 minuti ucciso un bimbo "Non esiste luogo sicuro e nessuno è al sicuro" nella Striscia di, il cui sistema sanitario "è in ginocchio". Lo ha dichiarato ilgenerale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Ghebreyesus, in un'audizione al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Bombe sull'ospedale al-Shifa di Gaza. Il direttore: "Hamas non è qui" Euronews Italiano

Accerchiato e isolato l'ospedale di al Shifa. OMS: muore un bambino ogni 10 minuti - Media, sirene nel nord Israele, possibile "velivolo ostile" - Media, sirene nel nord Israele, possibile "velivolo ostile" RaiNews

Da 36 giorni Israele è in guerra contro Hamas. Nelle ultime ore l'esercito israeliano si è scontrato con i terroristi di Hamas vicino all'ospedale Al Shifa, a Gaza City, attualmente in blackout sotto ...I funzionari di Gaza hanno dichiarato che le forze israeliane hanno colpito diversi ospedali nel nord di Gaza City. Ciò avviene dopo che erano stati segnalati diversi attacchi contro strutture mediche ...