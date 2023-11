Gaza | blackout all’ospedale di al-Shifa Allarme Ong sui neonati ricoverati | Israele nega l’assedio | «Non spareremo»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) «Non ci sono sparatorie e non c’è alcun assedio»al-diCity. Lo scrive su X il responsabile dell’ente militare di governo israeliano dei territori (Cogat): «La parte Est dell’ospedale resta aperta» per chi voglia uscire, afferma Tetro, sottolineando che ci sono combattimenti vicino alla struttura tra soldati israeliani e miliziani di Hamas. All’interno dell’ospedale, fuori dalle comunicazioni e senza corrente elettrica, «sono morti dueprematuri»: è la denuncia di una Ong israeliana che cita i medici della struttura. I due – riferisce Physicians for Human Rights Israel – sono deceduti a causa delle interruzioni di corrente. «A causa della mancanza di elettricità, possiamo riferire che l’unità di terapia intensiva neonatale ha smesso di funzionare. Dueprematuri ...