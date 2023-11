Garcia a rischio esonero? L’idea di De Laurentiis in caso di mancata vittoria con l’Empoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Resta ancora da decifrare il futuro di Rudi, tornato prepotentemente in discussione a seguito del pari con l’Union. Il Napoli, nonstante qualche incertezza, sembrava in ripresa, nonostante ciò, l’ormai solita disattenzione difensiva, ha condannato gli azzuri all’ennesimo passo falso di questo avvio stagionale. Sul banco degli imputati Rudi, che proprio non riesce a convincere a pieno la società campione d’Italia e l’ambiente partenopeo. Una difesa traballante, il poco equilibrio derivante dalle voragini lasciate tra centrocampo e difesa, ma soprattutto un rendimento interno sconcertante, il peggiore dall’annata 2010 – 2011, in cui il Napoli dell’allora Walter Mazzarri, nelle prime 7 gare fra le mura amiche ottenne solamente due vittorie. Tra la squadra allenata dal tecnico toscano e il Napoli campione d’Italia ci sono però differenze ...

... De Laurentiis dopo il pari con l'Union sarebbe rimasto deluso eresta in bilico. Il presidente ha bisogno di risposte dalla ...

Il Mattino: "Garcia, il rischio è il suo mestiere. ADL deluso, la posizione di Rudi non è solida" TUTTO mercato WEB

Garcia a rischio esonero in un caso, ADL ha un piano: Conte colpo di teatro – GdS CalcioNapoli1926.it

L’ambiente in casa Napoli non è dei più sereni, De Laurentiis dopo il pari con l’Union sarebbe rimasto deluso e Garcia resta in bilico L’ambiente in casa Napoli non è dei più sereni, De Laurentiis ...Il tecnico ex Empoli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento dei campioni d'Italia.