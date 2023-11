Futuro Garcia | i calciatori si schierano | la decisione non lascia dubbi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Napoli – Empoli rappresenterà l’ennesimo crocevia stagionale per Rudi, ancora incapace di convincere a pieno la società. Non c’è niente da fare, almeno per il momento, il Napoli di Rudinon riesce a spiccare il volo, come dimostrato dall’ennesima mancata vittoria casalinga. Un pari, quello con l’Union Berlino, che ha fatto riemergere le paure d’esonero per l’ex Al – Nassr, che da ormai settimane convive con una panchina che sembra tutto fuorchè salda, nonostante le parole di rito del patron Aurelio De Laurentiis, ormai diventato presenza ingombrante in quel di Castel Volturno., gli azzurri hanno preso la loroIl rapporto tra tecnico è squadra è stato spesso al centro delle polemiche, soprattutto a causa delle reazioni spropositate deia seguito delle ...