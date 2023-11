Furore | “Altro flop sul Patto di Stabilità Il governo esce con le ossa rotte”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 novembre 2023) L’Italia è sempre più isolata in Europa. La riforma deldiè praticamente nelle mani di Francia e Germania. Mario, europarlamentare del M5S, come giudica la postura dell’Italia nella trattativa? “Disastrosa. Dopo mesi di trattative siamo arrivati alla tratta finale senza una alleanza valida e senza una proposta condivisa con i partner europei. Ricordate alla vigilia del Consiglio europeo decisivo per la risposta alla crisi pandemica cosa fece l’allora? Giuseppe Conte aveva promosso assieme a Francia e Spagna una posizione comune culminata in un non paper inviato poi alla Commissione. E aveva fatto il tour delle capitali europee, incontrando anche chi era ostile al Next Generation EU come Rutte. Alla fine l’Italia la spuntò e arrivarono 209 miliardi di fondi. Il...