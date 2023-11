FOTO ? Ligabue nella sala trofei Inter | «Guardate qua che roba!»

(Di sabato 11 novembre 2023) Oggiè stata a casa. Il grande cantante, nonché noto tifoso nerazzurro, si è recatodeie ha commentato sbalordito. LIGA ? Lucianosi è recato oggi a casa. Il noto cantautore, tifosissimo della squadra nerazzurra, è statoe ha commentato con un eloquente: «qua che roba». Il club ha documentato il tutto sul proprio account Instagram: Fonte: Instagram-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Dalla Regina del pop a Emma passando per Irama e Rkomi, Elodie e Luciano, ecco alcuni degli appuntamenti live da non perdere nel mese di novembre Il mese di novembre vedrà artisti ...

Ligabue in concerto a Milano, tra il pubblico un ex campione della ... La Lazio Siamo Noi

Luciano Ligabue in visita ai piccoli pazienti del Salesi di Ancona ... Centropagina

03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni comunicazione avente ad oggetto i ...Probabilmente non sarà neanche la partita, ma Mattia Zaccagni non ha perso l'occasione per restare vicino ai compagni e caricare l'ambiente in vista di una partita ...