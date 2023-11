FOTO ? Esposito in gol con la Sampdoria | «Che gioia vedere…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) Sebastianoprotagonista nel successo esterno dellasul campo del Modena. Blucerchiati in ripresa, il prestito Inter soddisfatto. TRIPLA? Ladopo un avvio di stagione da dimenticare sta riemergendo. Due vittorie consecutive per la formazione blucerchiata, allenata da Andrea Pirlo. Oggi a Modena, 0-2 firmato dae Kasami. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter ha festeggiato sigillo e vittoria con un bel post su Instagram: Crisi momentaneamente rientrata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati