Formazioni ufficiali Wolves-Tottenham | Premier League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Ledi, sfida valida per la dodicesima di. Lunedì scorso è arrivato il primo ko per la squadra londinese nel derby contro il Chelsea e anche il sorpasso in vetta alla classifica da parte del Manchester City. C’è voglia di pronto riscatto per gli Spurs. l fischio d’inizio è fissato alle 13:30 di sabato 11 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.