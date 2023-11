Formazioni ufficiali Feralpisalò-Bari | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 11 novembre 2023), ledei dueper il match valevole per la 13esima giornata di Serie B Comunicate ledi, match valevole per la 13esima giornata di Serie B. FERALPISALO (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Bergonzi; Felici, Zennaro, Fiordilino, Martella; La Mantia, Compagnon. A disp: Minelli, Volpe, Ferrarini, Pacurar, Butic, Sau, Libera, Verzeletti, Camporese, Parigini, Pietrelli. Allenatore: Marco Zaffaroni.(3-4-1-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Acampora, Koutsoupias, Ricci, Sibilli, Diaw, Nasti. A disp: Pissardo, Maita, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, ...

Ledi Lecce - Milan LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa. A ...

Oggi pomeriggio alle ore 15.00, presso lo Stadio Via del Mare, si terrà la sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A tra Lecce e Milan. A seguire le formazioni ufficiali: LECCE (4-3-3): Fal ...devono ritrovare la vittoria per non perdere terreno da Inter e Juventus. Il calcio d'inizio del match è previsto per le ore 15 e queste sono le formazioni ufficiali scelte da D'Aversa e Pioli.