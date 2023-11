Formazioni ufficiali Cosenza-Reggiana | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Ledi, sfida valida per la tredicesima giornata di. Scontro a metà classifica tra queste due squadre, rispettivamente stabili in decima e dodicesima posizione. I calabresi però arrivano da una striscia di tre partite senza vittorie, mentre la compagine allenata da Alessandro Nesta è inpositiva da quattro gare, con due successi. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 11 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.