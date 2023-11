Foligno | all’auditorium san Domenico la fiaba di Pinocchio domenica 12 novembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 11 novembre 2023) Family Concertil Musical12, ore 17 Auditorium SanLadie la musica dei Pooh per il Family concert della Compagnia Agape Teatro. Da Bevagna alle tournée nei teatri nazionali per il gruppo nato sui banchi di scuola. Torna il family concert nella Stagione Amici della Musica di. E la proposta punta questa volta sullapiù nota e amata al mondo.Sanarriva12, ore 17, “il Musical”, uno spettacolo rivolto certo al pubblico dei più piccoli, ma che non mancherà di commuovere e divertire anche i più grandi. A ...