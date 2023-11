Fitch Ratings | sorride l’Italia | importanti novità in arrivo

Leggi su notizie

(Di sabato 11 novembre 2023)il nostro Paese: ci sono moltissimein. Gli ultimi aggiornamenti Nelle ultime oreha confermato il “Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR)” nei confronti del nostro Paese direttamente a “BBB” con un outlook stabile. Nella nota diramata, infatti, è stato comunicato che il rating delè sostenuto dalla sua economia ampia. Non solo: diversificata e ad alto valore aggiunto, dall’appartenenza all’Eurozona e dalla solidità delle istituzioni. Non è finita qui visto che questo tipo di caratteristiche creditizie sono bilanciate da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli.(Ansa Foto) Notizie.comSoprattutto per quanto riguarda un debito pubblico molto elevato ed ...