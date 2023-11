(Di sabato 11 novembre 2023) I principali riguardano la nuova fase della riqualificazione di via Guelfa e l'asfaltatura in via Villamagna

I principali riguardano la nuova fase della riqualificazione di via Guelfa e l'asfaltatura in via Villamagna

Firenze, gli interventi stradali al via LA NAZIONE

Le migliori pizzerie di Firenze: gli indirizzi da provare (e riprovare) Puntarella Rossa

La mamma di Kata ha tentato per la seconda volta il suicidio ingerendo candeggina, per questo Katherine Alvarez è stata ricoverata all'ospedale ...Firenze, 11 novembre 2023 - La nuova fase della riqualificazione di via Guelfa e l’asfaltatura in via Villamagna. Ma anche i lavori alla rete idrica in viale Fanti e via San Carlo e quelli relativi al ...