Firenze | aggressione alle Cascine | accoltellato per rubargli il cellulare 2 arresti

(Di sabato 11 novembre 2023) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia die della Stazione di Santa Maria Novella hanno arrestato due cittadini peruviani di 44 e 26 anni, già notiforze di polizia, indagati in concorso per i reati di rapina, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere L'articolo proviene daPost.

In manette un 44enne e un 26enne ritenuti responsabili del pestaggio nel chiosco di piazzale Vittorio Veneto

Aggredito in strada da quattro persone, ferito un 17enne a Firenze LA NAZIONE

Firenze, 17enne aggredito da quattro uomini: picchiato oreso e bottigliate senza motivo Corriere Fiorentino

Firenze, 11 novembre 2023 – Due arresti per la brutale aggressione alle Cascine: in manette un 44enne e un 26enne, entrambe peruviani. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri in esecuzione di ...L'arresto è avvenuto a Firenze. Le indagini sono partite a seguito della brutale aggressione occorsa ai danni di un cliente di un chiosco sito in Piazzale Vittorio Veneto durante la notte di domenica ...