Fiorentina | vincere dopo tre sconfitte di fila I tifosi del Bologna portano sei camion di aiuti per Campi Bisenzio Formazioni

(Di sabato 11 novembre 2023) Deve, lacontro il(domenica, ore 15, diretta su Dzn) perchè treconsecutive inonato pesano sulla classifica e sul morale dei. Non ci sarà Beltran, per problemi fisici. La speranza è che Nzola possa finalmente azzeccare la partita giusta. Finora, nonostante il gol in Conference, la bocciatura, anche dei, è totale L'articolo proviene da Firenze Post.

... Sassuolo, Lecce, Verona, Salernitana) e debole con i forti (Lazio,, Milan). Arriva la ... Nonsarebbe il disastro definitivo col cambio della panchina non più rinviabile. È ...

Cukaricki-Fiorentina, Italiano: "Contava solo vincere, felice per Nzola" Sky Sport

Fiorentina, Italiano: "Contava solo vincere. C'è tempo per rimediare alle lacune" GianlucaDiMarzio.com

Stefano Pioli, tecnico del Milan che alla ripresa affronterà la sua ex Fiorentina, ai microfoni di Dazn commenta così il pari: “Non sono assolutamente soddisfatto. Nel ..."Desiderio odierno: vincere con #Kean finalmente in gol. Spero che dopo #JuveCagliari si possa dire che abbiamo un nuovo attaccante in più per far crescere la nostra forza ...