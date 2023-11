Fiorentina | Italiano | «Dobbiamo reagire dopo tre sconfitte di fila»

(Di sabato 11 novembre 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in vista del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Vincenzoha parlato ai canali ufficiali dellaverso la sfida di campionato col Bologna. LE PAROLE – «Tornare a vincere sarebbe utile, come in passato. Quando c’è stato dalo abbiamo fatto, serve archiviare la Conference dove abbiamo ribaltato un inizio in cui eravamo in ritardo. Ora il campionato, questo è un turno importante contro un avversario importante, veniamo da tree vogliamo punti per la nostra classifica perché vogliamo raggiungere risultati importanti».

Commenta per primo In vista del match contro il Bologna , la, allenata da Vincenzo, ha diramato la lista dei convocati, tra i quali non figura Beltran , ancora ai box a causa di una dolorosa botta al costato subita contro la Juventus. ...

'Thiago Motta merita i complimenti per come gioca la sua squadra', ha spiegato il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'In campionato il Bologna è ..."E' utile, sotto il profilo psicologico, tornare a vincere, come è accaduto in passato quando siamo riusciti a reagire: lo abbiamo ...