Fiorentina-Bologna | Italiano | “Siamo carichi | ci servono punti per reagire”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia del Derby dell’Appennino che vedrà i gigliati ospitare ildomani al “Franchi”. Uno snodo importante di questa fase della stagione, dopo le tre sconfitte consecutive subite in campionato: “In Conference League abbiamo recuperato dopo un inizio complicato – spiega il tecnico – adesso dobbiamo riprendere il cammino anche in campionato dove abbiamo obiettivi importanti. Cie già in passato abbiamo dimostrato di saper.” Ilperò è una squadra in salute e la partita si prospetta tutt’altro che banale: “Noi dobbiamo fare di più, sappiamo che i nostri avversari sono in salute e in fiducia. Sono una delle squadre rivelazione di questo ...